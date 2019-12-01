В Забайкалье десять человек погибли при падении автобуса с моста

Десять человек погибли и пять пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

По данным ведомства, рейсовый автобус Kia Granbird, следовавший по маршруту Сретенск-Чита, вылетел с трассы и упал с моста в реку Куэнга. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла в 09.38 по московскому времени в 60 километрах от поселка Сретенск. По данным спасателей автобус упал с моста высотой шесть метров.

Ранее в региональном минздраве сообщали о семи пострадавших, которые получили тяжелые травмы. По предварительным данным ГИБДД, погибли десять человек, еще пятеро пострадали. Они госпитализированы.

По информации источника агентства в экстренных службах региона, владелец автобуса - индивидуальный предприниматель, который занимается туристическими поездками. По словам собеседника агентства, водитель не справился с управлением, пробил ограждение, в результате чего автобус упал с моста в реку. Как уточнили правоохранители, у попавшего в аварию автобуса лопнуло колесо. По данным ГИБДД, произошел разрыв переднего колеса, из-за чего автобус съехал с проезжей части вправо по ходу движения.

В автобусе ехали 43 пассажира. По информации источника "Интерфакс", среди пассажиров не было иностранцев - только граждане РФ. По его информации, водитель был трезв.

На месте работают пять бригад скорой помощи. Из Читы на место ЧП вылетела бригада территориального центра медицины катастроф и замглавы краевого минздрава Юлия Зверочкина.