Медведев поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв ДТП в Забайкалье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой предпринять все меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

Глава кабмина также выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

Рейсовый автобус Сретенск-Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. В автобусе находились 44 человека. По данным МЧС, в результате ДТП погибли 19 человек и 22 пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое.