Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 19 человек

Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Забайкальскому краю.

Напомним, днем 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья автобус с 43 пассажирами, следовавший по туристическому маршруту Чита-Сретенск, упал с моста в реку. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо во время движения. В результате водитель потерял управление, пробил ограждение моста и рухнул с шестиметровой высоты на крышу. Ранее сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы. Сейчас количество погибших возросло до 19 человек. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, среди погибших - двое несовершеннолетних. Кроме того, администрация края уточнила РИА Новости, что количество пострадавших также возросло до 21 человека.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Нерчинской центральной райбольницы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его сейчас готовят к операции. Еще двое пассажиров автобуса, которых доставили в данное лечебное учреждение, находятся в удовлетворительном состоянии. Кроме того, туда доставили беременную женщину. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, ее сейчас осматривают гинекологи.

Сейчас перевернутый автобус поставили на колеса. Из его салона спасатели продолжают извлекать людей. На место ЧП вылетели два вертолета санавиации с бригадами медиков. Организован оперативный штаб. Региональное МЧС открыло "горячую линию".

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура также начала проверку перевозчика и местных властей. Как уточнили в компании-перевозчике, на туристический маршрут был поставлен заказной автобус. Он имел все лицензии и прошел необходимые технические осмотры. Осведомленный источник утверждает, что водитель также был наемным. По предварительным данным, он погиб.