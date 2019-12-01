Новости

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 19 человек 12:56
Названы самые угоняемые автомобили в Москве 12:46
Перчатка Майкла Джексона стала героиней мюзикла Джонни Деппа 12:36
Шнуров объяснил, почему выгнал Милану из "Голоса" 12:21
Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15 12:06
В Госдуме оценили возмущения Госдепа по поводу закона об иноагентах 11:54
СМИ: В конгрессе проголосуют по докладу в рамках импичмента Трампа 11:40
В Забайкалье десять человек погибли при падении автобуса с моста 11:30
В ростовском аэропорту "Платов" экстренно сел самолет Москва - Сочи 11:24
В Саратовской области нашли вмерзшее в лед тело младенца 11:10
В Забайкалье опрокинулся туристический автобус с пассажирами 11:08
В Ярославле после взрыва газа эвакуировали жильцов многоэтажки 10:53
Эксперт, выявивший спирт в крови сбитого насмерть ребенка, не отстранен 10:50
В России расширили список сильнодействующих веществ 10:27
Кравчук посоветовал Зеленскому "защищать Украину" 10:22
В Башкирии Lexus сбил девятилетнюю девочку на тротуаре 10:06
Видео: машина на полной скорости провалилась в яму 09:29
Боксер Беспутин стал чемпионам мира в полусреднем весе по версии WBA 08:52
В Черкесске задержан подозреваемый в стрельбе по посетителям в кафе 08:52
Ученые назвали предотвращающий рак "утренний" напиток 08:50
Анна Семенович раскрыла секрет своих пышных форм 08:19
Число погибших в перестрелке в Мексике достигло 14 07:37
Военные моряки ТОФ спасли рыбаков в Японском море 07:11
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ 06:37
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы в США 06:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
01.12.2019 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 19 человек

Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Забайкальскому краю.

Напомним, днем 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья  автобус с 43 пассажирами, следовавший по туристическому маршруту Чита-Сретенск, упал с моста в реку. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо во время движения. В результате водитель потерял управление, пробил ограждение моста и рухнул с шестиметровой высоты на крышу. Ранее сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы. Сейчас количество погибших возросло до 19 человек. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, среди погибших - двое несовершеннолетних. Кроме того, администрация края уточнила РИА Новости, что количество пострадавших также возросло до 21 человека.

Туроператор: Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Нерчинской центральной райбольницы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его сейчас готовят к операции. Еще двое пассажиров автобуса, которых доставили в данное лечебное учреждение, находятся в удовлетворительном состоянии. Кроме того, туда доставили беременную женщину. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, ее сейчас осматривают гинекологи.

Сейчас перевернутый автобус поставили на колеса. Из его салона спасатели продолжают извлекать людей.  На место ЧП вылетели два вертолета санавиации с бригадами медиков. Организован оперативный штаб. Региональное МЧС открыло "горячую линию".

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура также начала проверку перевозчика и местных властей. Как уточнили в компании-перевозчике, на туристический маршрут был поставлен заказной автобус. Он имел все лицензии и прошел необходимые технические осмотры. Осведомленный источник утверждает, что водитель также был наемным. По предварительным данным, он погиб.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся туристический автобус
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Забайкалье перевернулся туристический автобус
В Госдуме оценили возмущения Госдепа по поводу закона об иноагентах
США усилили наблюдение за КНДР
В России расширили список сильнодействующих веществ
На Украине признали превосходство российского "Соболя" над "Гюрзой"