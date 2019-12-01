Трутнев поручил взять на контроль расследование ДТП в Забайкалье

Зампред правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства взять на контроль ход расследования причин аварии рейсового автобуса в Забайкальском крае и оказание необходимого содействия пострадавшим и семьям погибших.
Губернатору Забайкальского края поручено оперативно организовать поддержку пострадавшим и семьям погибших, в том числе осуществлять координацию работы экстренных служб, обеспечить пострадавшим оказание медицинской помощи и применение других необходимых мер, организовать своевременную выплату материальной помощи.
"Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись", - подчеркнул Трутнев.
Контроль за исполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя.