Трутнев поручил взять на контроль расследование ДТП в Забайкалье

Губернатору Забайкальского края поручено оперативно организовать поддержку пострадавшим и семьям погибших, в том числе осуществлять координацию работы экстренных служб, обеспечить пострадавшим оказание медицинской помощи и применение других необходимых мер, организовать своевременную выплату материальной помощи.

"Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись", - подчеркнул Трутнев.

Контроль за исполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя.