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01.12.2019 18:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Трутнев поручил взять на контроль расследование ДТП в Забайкалье

Текст: Елена Березина
Зампред правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства взять на контроль ход расследования причин аварии рейсового автобуса в Забайкальском крае и оказание необходимого содействия пострадавшим и семьям погибших.

Губернатору Забайкальского края поручено оперативно организовать поддержку пострадавшим и семьям погибших, в том числе осуществлять координацию работы экстренных служб, обеспечить пострадавшим оказание медицинской помощи и применение других необходимых мер, организовать своевременную выплату материальной помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскму краю/ТАСС
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"Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись", - подчеркнул Трутнев.

Контроль за исполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя.

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