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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ГД назвали факторы, способные сократить ДТП с общественным транспортом

Текст: Ольга Игнатова
В масштабах страны общественный транспорт, к счастью, не часто попадает в аварии, отметил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но если ДТП происходит, то жертвами сразу могут стать несколько десятков человек. И каждый такой случай является резонансным. Выводы после них делаются, но, видимо, недостаточные, раз аварии время от времени все равно повторяются, считает депутат.

Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом

- Что конкретно произошло в Забайкалье, говорить рано. Пока лишь есть предварительная версия с лопнувшим колесом, но она может и не подтвердиться, - отмечает Лысаков. - Но если подтвердится, то колесо могло лопнуть по разным причинам. Это и превышение допустимой скорости, и состояние дорожного полотна. Или совокупность факторов. Водитель мог не среагировать быстро на какую-то выбоину на дороге, налетел, автобус тяжелый, колесо лопнуло. Возможно, автобус находился в технически неисправном состоянии.

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Депутат приводит статистику: в 6-7 процентах аварий виноваты пьяные водители, 23-25 процентов (в некоторых регионах 50 процентов) ДТП происходит из-за плохих дорог (ямы, выбоины, отсутствие освещения), во всех остальных авариях роль играют личностные факторы. "Сегодня упор делается на то, чтобы ввести как можно больше санкций к водителям и перевозчикам и ограничить скорости. Однако это не всегда помогает. Например, водители, разогнавшись, но увидев на дороге камеру видеофиксации нарушений, начинают резко тормозить, забывая, что за ними тоже едут машины. Вообще на скоростных магистралях аварии происходят реже, чем на дорогах с ограничением скорости. Считаю, что сегодня государством совершенно не задействован такой инструментарий, как просвещение. Уже существуют экспертные оценки, которые говорят, что просмотр даже 15-секундного ролика социальной рекламы об авариях заставляют 60 процентов граждан менять свое поведение на дорогах.

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