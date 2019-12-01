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01.12.2019 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководитель СКР лично проконтролирует расследование ДТП в Забайкалье

Текст: Михаил Фалалеев

В следственном комитете России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР взять на контроль ход расследования дела, возбужденного после ДТП в Забайкальском крае.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Напомним, автобус с 44 людьми упал с моста и перевернулся, погибли 19 человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП (ст. 264 УК РФ). По его мнению, это нужно для "всестороннего и полного расследования" следственными органами СКР в одном производстве с делом по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Более того, нужно провести все следственные действия в предельно сжатые сроки.

Авария произошла сегодня, 1 декабря. Автобус выполнял рейс Сретенск-Чита. В пути у него лопнуло колесо, автобус упал с моста на лед реки и перевернулся. СК уточняет, что пассажирский Kia Grandbird упал с моста через реку Куэнга в 60 км от пункта назначения.

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