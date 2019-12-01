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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, за рулем автобуса находился житель Читинского района края 1976 года рождения. Он погиб в результате падения. Ранее индивидуальный предприниматель, который организовал автобусный рейс по маршруту Сретенск-Чита, рассказал агентству, что транспортное средство имело лицензии на перевозки и прошло все необходимые техосмотры. При этом перевозчик подчеркнул, что попавший в аварию автобус был заказным, и не принадлежал организации.

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье

В то же время, информированный источник "Интерфакса" сказал, что водитель также был наемным. Сам предприниматель охарактеризовал погибшего как опытного водителя.

По данным системы СПАРК, перевозчика трижды проверяли в 2019 году. Уточняется, что Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СФО в ходе первых двух проверок выявило несколько нарушений, связанных с отклонением от заданного маршрута и нарушением графика смены водителей. Последняя проверка прошла в сентябре нынешнего года. О ее результатах информации нет.

Напомним, сегодня днем в Сретенском районе края рейсовый автобус потерял управление и упал с моста на замерзшее русло реки. По предварительным данным полиции, в ходе движения у автобуса лопнуло колесо, из-за чего водитель потерял управление и допустил съезд с моста. Автобус приземлился на крышу. В результате погибли 19 человек, еще 22 пострадали.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом ведомства. Прокуратура края также начала проверку действий перевозчика. Кроме того, в надзорном ведомстве дадут правовую оценку местным чиновникам, отвечающим за безопасность на данном участке дороги. Свою проверку также начал Ространснадзор.

Следователи также обратились к очевидцам ДТП и тем водителям, которые проезжали мимо места аварии и имели при этом включенный регистратор. Их просят позвонить в следственный отдел.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус
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