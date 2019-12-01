Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в качестве меры пресечения для замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко домашний арест на два месяца. До 28 января 2020 года. Напомним, что высокопоставленны следователь обвиняется в получении взятки почти в два миллиона рублей.

О том, что Бусылко был задержан с поличным во время передачи денег от адвоката Владислава Вострецова, стало известно вчера. Взятка предназначалась за отмену постановления о прекращении уголовного дела по ст.159 УК РФ - мошенничество. Задержание проводили сотрудники регионального ФСБ и 4-го управления СК по расследованию особо важных дел в УРФО.

В отношении Бусылко возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Подозреваемый в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) адвокат вину признал, меру пресечения ему изберут позже, сообщает ТАСС.

Вострецов ранее возглавлял следственный отдел в городе Верхняя Пышма Свердловской области. После увольнения работал адвокатом, сдал экзамены на получение адвокатского статуса во Владимирской области, но работал в Екатеринбурге.