Ушаков не исключил отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

Во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже президенты России и Украины могут побеседовать отдельно.

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки", - сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Владимир Путин и Владимир Зеленский даже могут "отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", не исключил кремлевский чиновник. "Все зависит от того, как будет складываться ситуация там", - добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "бессмысленно гадать" о формате общения президентов России и Украины. "Четыре лидера будут вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", - сказал он.