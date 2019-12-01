В Госдуме объяснили реакцию Авакова на прогноз о распаде Украины

В Госдуме объяснили резкую реакцию главы украинского МВД Арсена Авакова на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.

Ранее Володин прокомментировал поведение украинской делегации на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств. Глава нижней палаты отметил, что украинцы пытались помешать выступлению представителя крымских татар, а затем развил эту мысль, заявив, что права нацменьшинств на Украине постоянно нарушаются. Он предупредил о последствиях такой политики, которая может привести к выходу из состава страны ряда областей.

Эти высказывания вызвали гневную реакцию главы украинского МВД, который негативно отозвался о Володине в соцсетях и назвал его слова "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

"Такие, как Аваков, пытаются свалить провалы своего бездарного управления на российских политиков, которые никогда не отказывали украинскому народу в дружбе и сотрудничестве, - цитирует РИА Новости депутата Госдумы Руслана Бальбека, выступлению которого в ООН пытались помешать украинцы.

Депутат отметил, что такие ярые националисты, как Аваков, были в истории Украины и раньше. Под их управлением страна оказывалась либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки.

По его словам, Россия никогда не оставляла Украину. В свое время не позволила Польше уничтожить украинскую культуру. Кроме того, завоевала и подарила Украине Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области, отбив у Османской империи территории, привел примеры депутат. Он также напомнил об освобождении украинских территорий в ходе Второй мировой войны.

"Так что, сколько бы ни кричал и ни ломал в стенаниях руки Арсен Аваков, он всего лишь пена, которую выбросило после шторма, и которая уже скоро исчезнет как таковая", - заявил Бальбек.