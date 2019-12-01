В Италии "Русские сезоны" признали лучшим международным проектом года

В международном конкурсе Best Event Awards World в Милане главную награду в номинации "Лучший фестиваль 2019" присудили российскому масштабному культурному проекту "Русские сезоны".

Церемония награждения состоялась в Милане в рамках Bea World Festival. Как сообщила пресс-служба министерства культуры РФ, The Best Event Awards World - это главное международное признание мероприятий в индустрии событий. Премия существует с 2006 года и поощряет компании, создающие ивент-события различных уровней и направленности. Номинанты конкурса оценивались по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

"Русские сезоны" − глобальный фестиваль, который открывает новые возможности для межнационального диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира. В рамках проекта на протяжении года в одной из стран публике презентуются все богатство культуры России. В Италии "Русские сезоны" посетили шесть миллионов человек. В рамках фестиваля там состоялось более 310 событий: 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Участниками "Русских сезонов" в Италии стали 87 учреждений культуры.

Организаторами проекта выступают Правительство Российской Федерации и Министерство культуры РФ.