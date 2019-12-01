Новости

В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения 19:01
Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом 18:56
Как правильно и безопасно продать машину: пять советов 18:12
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб 18:08
Великобритания разрешила испанскому суду допросить Ассанжа 17:24
Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье 17:11
В Италии "Русские сезоны" признали лучшим международным проектом года 17:02
Роспотребнадзор разоблачил "Доширак" с морепродуктами 16:52
Видео: в Дагестане задержан сбивший полицейского водитель 16:28
Оранжевый УАЗ "Хантер" за 1 млн рублей. Кто его будет покупать 16:20
При аварии туристического автобуса в Тунисе погибли 22 человека 16:11
В Волгоградской области найден один из самых редких грибов России 15:58
Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря 15:55
Турция экстрадировала в Ирландию сторонницу ДАИШ 15:51
Десять человек ранены во время стрельбы в Новом Орлеане 15:46
В Словакии придумали новый способ сократить количество абортов 15:44
Ушаков не исключил отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже 15:12
Народный артист РСФСР Марис Янсонс скончался в Петербурге 15:02
Зять испанского короля попросил отпустить его из тюрьмы на Новый год 14:58
В лобовом столкновении под Магнитогорском погибли четыре человека 14:51
В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны 14:50
Четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье эвакуируют в Читу 14:44
Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью 14:37
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест 14:32
Объявлен сбор средств для пострадавших в трагедии в Забайкалье 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
01.12.2019 17:02
Рубрика: Культура

В Италии "Русские сезоны" признали лучшим международным проектом года

Текст: Варвара Карпеева
В международном конкурсе Best Event Awards World в Милане главную награду в номинации "Лучший фестиваль 2019" присудили российскому масштабному культурному проекту "Русские сезоны".
Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ
Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ

Церемония награждения состоялась в Милане в рамках Bea World Festival. Как сообщила пресс-служба министерства культуры РФ, The Best Event Awards World - это главное международное признание мероприятий в индустрии событий. Премия существует с 2006 года и поощряет компании, создающие ивент-события различных уровней и направленности. Номинанты конкурса оценивались по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

Фото: Елена Лапина / Театр им. Моссовета
Сегодня Кончаловский покажет Чехова на "Русских сезонах" в Германии

"Русские сезоны" − глобальный фестиваль, который открывает новые возможности для межнационального диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира. В рамках проекта на протяжении года в одной из стран публике презентуются все богатство культуры России. В Италии "Русские сезоны" посетили шесть миллионов человек. В рамках фестиваля там состоялось более 310 событий: 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Участниками "Русских сезонов" в Италии стали 87 учреждений культуры.

Организаторами проекта выступают Правительство Российской Федерации и Министерство культуры РФ.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Культура Музыка Классика Культура Арт Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье
Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря
Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений
В Госдуме оценили возмущения Госдепа по поводу закона об иноагентах
В России расширили список сильнодействующих веществ