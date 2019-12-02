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02.12.2019 23:31
Рубрика: Спорт

Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира.

Церемония награждения лучшего вратаря мира проходила в Париже в рамках гала-вечера, на котором станет известен обладатель "Золотого мяча". Приз лучшему футболисту мира по традиции вручает французское издание France Football.

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В финальную тройку вышли Эдерсон из "Манчестер Сити", занявший третье место. На второй строчке оказался немецкий страж ворот испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. А обладателем награды, которую вручал один из наиболее результативных форвардов последних лет Роберт Левановски, стал Алиссон из "Ливерпуля", ставший одним из творцов исторической победы клуба в Лиге чемпионов.

Голландский защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт был признан лучшим футболистом 2019 года.

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