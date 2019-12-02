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02.12.2019 16:37
Рубрика: Авто

Автоконцерны получат субсидии на доставку машинокомплектов

Текст: Майя Гумбатова
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Минпромторг предложил распространить транспортные субсидии экспортерам на машинокомплекты, следует из проекта постановления правительства, размещенного для общественного обсуждения.

Фото: iStock
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Сейчас автоконцерны могут получать субсидии только на собранные автомобили. Однако машинокомплекты являются существенной частью экспорта отечественных предприятий автомобилестроения, имеющих сборочные производства за рубежом, указывает Минпромторг в пояснительной записке.

Предполагается, что производители смогут получить субсидии "задним числом" - постановление будет распространяться на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2019 года.

Субсидии на транспортировку правительство ввело в 2017 году. По действующим правилам компенсация составляет до 80% фактически понесенных затрат при транспортировке продукции на внешние рынки.