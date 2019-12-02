Автоконцерны получат субсидии на доставку машинокомплектов

Минпромторг предложил распространить транспортные субсидии экспортерам на машинокомплекты, следует из проекта постановления правительства, размещенного для общественного обсуждения.

Сейчас автоконцерны могут получать субсидии только на собранные автомобили. Однако машинокомплекты являются существенной частью экспорта отечественных предприятий автомобилестроения, имеющих сборочные производства за рубежом, указывает Минпромторг в пояснительной записке.

Предполагается, что производители смогут получить субсидии "задним числом" - постановление будет распространяться на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2019 года.

Субсидии на транспортировку правительство ввело в 2017 году. По действующим правилам компенсация составляет до 80% фактически понесенных затрат при транспортировке продукции на внешние рынки.