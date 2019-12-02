Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Белый дом не будет участвовать в запланированных на четвертое декабря слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне, направленном в воскресенье на имя председателя юридического комитета Палаты представителей конгресса США Джерролда Надлера.

В письме говорится о том, что несправедливо ожидать участия в слушаниях, пока не назначены свидетели и остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний. "Более того, приглашение на академическую дискуссию с профессорами права не предоставляет президенту и подобие справедливого процесса", - цитирует ТАСС Сиполлоне.

По сути, юрисконсульт не стал отрицать, что Трамп или его представитель могут принять участие в следующем заседании комитета в рамках импичмента.

Ранее Надлер сообщил, что первые слушания в его комитете будут называться: "Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента" и пройдут четвертого декабря. Он направил главе Белого дома два письма с просьбой дать ответ о возможном участии.

Напомним, в сентябре Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.