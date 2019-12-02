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02.12.2019 15:29
Рубрика: Легковые авто

Geely анонсировала продажи кроссовера Coolray в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Андрей Полухин / РГ Фото: Андрей Полухин / РГ
Фото: Андрей Полухин / РГ

Кроссовер Geely SX11 выйдет на российский рынок в первой половине 2020 года под названием Coolray. Об этом сообщили в представительстве китайской компании.

Сообщается, что SX11 уже получил Одобрение типа транспортного средства. Правда, в открытой базе Росстандарта найти ее пока не удалось.

Фото: Пресс-служба Lifan
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Geely SX11 россияне могли видеть на автосалоне в Москве в 2018 году. В компании кроссовер называют не просто городским, а "модным и спортивным". Его новое название переводится как "классный луч".

"Cool" - потому что кроссовер динамичный, модный, полный очарования и молодой энергии. А слово "Ray" символизирует то, как новинка выделяется в потоке своей яркой внешностью и премиальными технологиями, позволяющими водителю наслаждаться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света", - уточнили в Geely.

Полон символизма и шильдик с названием Coolray. Сдвоенная буква "О" неслучайно напоминает знак бесконечности. "Этот символ отражает неисчерпаемую страсть и креативность молодого поколения, стремящегося раздвинуть границы возможного", - отметили в компании.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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О технических характеристиках в пресс-релизе ничего не говорится. Однако известно, что модель построена на созданной вместе с Volvo модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Автомобиль оснащают 3-цилиндровым турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Нм). В пару ему предложен 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением.

Известно, что производство Geely Coolray планируют наладить на белорусском заводе "БелДжи". Однако в Россию первые машины приедут из Китая. Дату запуска модели и информацию о ценах на новинку в компании обещают назвать в ближайшее время.

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#Geely