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02.12.2019 22:36
Рубрика: Российский автопром

Горячая "копейка". В Литве продают ВАЗ-2101 за 1,5 млн рублей

Текст: Андрей Полухин
Фото: racecarsdirect.com Фото: racecarsdirect.com
Фото: racecarsdirect.com

"Копейку", способную успешно участвовать в кольцевых гонках, продают в Литве. За существенно доработанную советскую машину с двухлитровой "турбочетверкой" от Lancia Delta Integrale мощностью 400 л.с. просят 22 тысячи евро. Это примерно 1,56 млн рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Сколько лет этому седану тольяттинского производства из объявления, размещенного на сайте racecarsdirect.com, неясно. Но после проведенного капитального ремонта он прошел всего 300 километров. Да и от "жигулей" здесь, справедливости ради, осталось немногое. Про мотор уже сказано. Трансмиссия - "5-ступка" от BMW 3-й серии. От баварской "трешки" также передняя и задняя подвески и задний дифференциал с механической блокировкой.

Салон переработан почти полностью. Здесь смонтирован каркас безопасности, установлены спортивные "ковши". На передней панели появился планшет.

Фото: racecarsdirect.com

А вот внешне в этом автомобиле легко узнать самую первую Lada. Несмотря на 17-дюймовые колеса, выступающие за пластиковые расширители арок, мощные бамперы и массивное антикрыло. Фирменная решетка радиатора, круглые фары, прямоугольные фонари из двух секций и небольшие зеркала на тонких ножках выдают в модном спорткаре легендарный советский автомобиль.

Фото: Борис Захаров
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Напомним, знаменитая "копейка" в следующем году отметит 50-летний юбилей. За всю историю модели было выпущено порядка пяти миллионов экземпляров. "Донором" для создания первого по-настоящему народного автомобиля послужил Fiat 124. В "Автомобиль года в Европе" 1966 года советские инженеры внесли более 800 изменений, главным из которых, пожалуй, можно назвать двигатель.

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#Lada