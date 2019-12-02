Горячая "копейка". В Литве продают ВАЗ-2101 за 1,5 млн рублей

"Копейку", способную успешно участвовать в кольцевых гонках, продают в Литве. За существенно доработанную советскую машину с двухлитровой "турбочетверкой" от Lancia Delta Integrale мощностью 400 л.с. просят 22 тысячи евро. Это примерно 1,56 млн рублей.

Сколько лет этому седану тольяттинского производства из объявления, размещенного на сайте racecarsdirect.com, неясно. Но после проведенного капитального ремонта он прошел всего 300 километров. Да и от "жигулей" здесь, справедливости ради, осталось немногое. Про мотор уже сказано. Трансмиссия - "5-ступка" от BMW 3-й серии. От баварской "трешки" также передняя и задняя подвески и задний дифференциал с механической блокировкой.

Салон переработан почти полностью. Здесь смонтирован каркас безопасности, установлены спортивные "ковши". На передней панели появился планшет.

Фото: racecarsdirect.com

А вот внешне в этом автомобиле легко узнать самую первую Lada. Несмотря на 17-дюймовые колеса, выступающие за пластиковые расширители арок, мощные бамперы и массивное антикрыло. Фирменная решетка радиатора, круглые фары, прямоугольные фонари из двух секций и небольшие зеркала на тонких ножках выдают в модном спорткаре легендарный советский автомобиль.

Напомним, знаменитая "копейка" в следующем году отметит 50-летний юбилей. За всю историю модели было выпущено порядка пяти миллионов экземпляров. "Донором" для создания первого по-настоящему народного автомобиля послужил Fiat 124. В "Автомобиль года в Европе" 1966 года советские инженеры внесли более 800 изменений, главным из которых, пожалуй, можно назвать двигатель.