Корейский конкурент BMW X5 подражает Bentley Bentayga

Первые фото среднеразмерного корейского премиум-кроссовера Genesis GV80 без маскировочного камуфляжа распространил паблик Allcarnews. Снимки низкого качества, вероятно, были сделаны тайком, часть во время коммерческой фотосъемки машины, часть в демонстрационном зале. Однако предварительный портрет самой важной модели Genesis составить они дают.

Внешне в профиль автомобиль выглядит стремительнее, чем, например, BMW X5 - за счет сходящихся в условной точке за кормой плавно ниспадающей линии крыши, восходящей линии порогов и прямой поясной линии, а также большего наклона лобового стекла. Силуэт бокового остекления заострен как клинок кинжала.

Сочетанием хромированного молдинга на пороге, рельефного заднего крыла и характерной структурой радиаторной решетки GV80 неожиданно напоминает Bentley Bentayga. Но корейский кроссовер даже перещеголял британский - его пятиконечный экран фальшрадиаторной решетки раза в полтора больше по площади, а "мускулы" у него не только на задних, но и передних крыльях.

Довершает образ разделенная по вертикали оптика - примерно поровну головная, и с доминирующим верхним сегментом задняя.

Фото: https://www.facebook.com/allcarnews

Габариты Genesis GV80 - 4945 мм длина, 1975 мм ширина, 1715 мм высота.

В интерьере - затянутая в кожу и закованная в металл массивная передняя консоль и пристыкованная к ней надстройка над центральным тоннелем. На него вынесены блок климат-контроля с собственным тачскрином, "шайба" управления трансмиссией с хрустальным кольцом на основании и манипуляторы навигации по меню мультимедиа. Над центральной консолью - широкоформатный ЖК-монитор. Панель приборов - двух видов: с аналоговым спидометром с металлическим ободом по центру и "крыльями" ЖК-мониторов по сторонам, или полностью виртуальная на цельном ЖК-дисплее.

Перечень моторов для Genesis GV80 составлен из бензиновых "четверки" с турбонаддувом 2,5 л. (300 л.с.), атмосферного V6 3,5 л. (375 л.с.) и дизельной рядной "шестерки" 3,0 л. (274 л.с.). Коробка передач - 8-скоростной "робот" с двумя мокрыми сцеплениями. Также будет версия подзаряжаемый гибрид.

Genesis GV80 позволит Hyundai схватиться с конкурентами на самом прибыльном секторе премиум-сегмента рынка США, где правят бал Lexus RX (85 441 проданная машина с января по ноябрь 2019 года), Acura MDX (41 599 проданных машин) и BMW X5 (41 479 машин). С января по ноябрь 2019 Genesis в США суммарно продал 16 845 седанов G70, G80 и G90.

Начало продаж Genesis GV80 намечено на лето следующего года.