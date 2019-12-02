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02.12.2019 03:38
Рубрика: Власть

Минпромторг предложил обсудить запрет на детское шампанское в России

Предложение депутата Госдумы России Виталия Милонова запретить продажу в России детского шампанского необходимо обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Фото: iStock
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Напомним, в октябре Милонов призвал бороться с вредными привычками с самого раннего возраста.

По мнению народного избранника, детям с юных лет прививают "неправильную" любовь к шампанскому, формируется определенная зависимость. Повзрослев, человек начнет употреблять шипучие напитки, содержащие алкоголь.

В Минпромторге ответили, что необходимо всесторонне рассмотреть данный вопрос с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "отсутствуют фактические данные и исследования, свидетельствующие о необходимости введения дополнительных законодательных ограничений в рассматриваемой сфере". Об этом сообщает РИА Новости.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Законодательная власть Госдума Алкоголь и табак Виталий Милонов Проблема алкоголизма
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