Минпромторг предложил обсудить запрет на детское шампанское в России

Предложение депутата Госдумы России Виталия Милонова запретить продажу в России детского шампанского необходимо обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Напомним, в октябре Милонов призвал бороться с вредными привычками с самого раннего возраста.

По мнению народного избранника, детям с юных лет прививают "неправильную" любовь к шампанскому, формируется определенная зависимость. Повзрослев, человек начнет употреблять шипучие напитки, содержащие алкоголь.

В Минпромторге ответили, что необходимо всесторонне рассмотреть данный вопрос с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "отсутствуют фактические данные и исследования, свидетельствующие о необходимости введения дополнительных законодательных ограничений в рассматриваемой сфере". Об этом сообщает РИА Новости.