Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог

Экипажу специального летного отряда "Россия", посадившему борт президента РФ Владимира Путина в Бишкеке 28 ноября, управление делами президента подарило пирог. Так было решено поблагодарить пилотов, квалифицированно совершивших посадку в условиях сильного тумана, передает ТАСС.

"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ - вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера", - пояснила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, посадка была совершена "ювелирно", тогда как другие самолеты в таких условиях уходили на запасные аэродромы.