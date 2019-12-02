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02.12.2019 23:15
Рубрика: Власть

Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог

Экипажу специального летного отряда "Россия", посадившему борт президента РФ Владимира Путина в Бишкеке 28 ноября, управление делами президента подарило пирог. Так было решено поблагодарить пилотов, квалифицированно совершивших посадку в условиях сильного тумана, передает ТАСС.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ - вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера", - пояснила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, посадка была совершена "ювелирно", тогда как другие самолеты в таких условиях уходили на запасные аэродромы.

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