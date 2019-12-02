Путин облегчил жизнь музыкантам-виртуозам

Музыкантам будет гораздо проще путешествовать со своими ценными инструментами. Соответствующий закон подписал президент.

На практике, в основном, это касается смычковых инструментов: виртуозы не раз жаловались, что отправляясь на гастроли, им приходится проходить сложные процедуры, чтобы вывезти на концерт уникальные скрипки.

Теперь музыкальные инструменты или смычки, признанные экспертами культурными ценностями, будут маркироваться. Меток предполагается две. Одна - химическая, чтобы идентифицировать инструмент как культурную ценность, другая - радиочастотная, с уникальным кодом.

Без такой маркировки временный вывоз инструмента будет невозможен. На таможне будет установлено специальное оборудование для проверки инструментов.

Кроме того, у инструмента должен быть паспорт с фотографией и информацией о нем и его собственнике (пользователе). Документ действителен 10 лет.