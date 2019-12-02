Одно из новшеств - иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны физические лица. Для этого нужно соответствовать двум условиям. Первое - распространять сообщения или материалы (в том числе через интернет), предназначенные для неограниченного круга лиц. И второе - получать финансирование из-за рубежа.

Эта норма касается тех, кто де-факто действует как СМИ, но де-юре в таком качестве не зарегистрирован. Прежде всего, речь идет о распространении информации общественно-политического характера. Дело в том, что иноСМИ-иноагенты попадают под действие "Закона об НКО", а в нем это прямо указано.

Новым законом, кроме того, устанавливается полномочие Минюста России вносить иностранные СМИ в соответствующий реестр. Делать это ведомство будет по согласованию с МИД России. Отдельно стоит подчеркнуть, что российские СМИ документ не затронет. Их деятельность регулируется другими нормативными актами.

Согласно подписанному закону, иноСМИ-иноагент должен будет учредить российское юрлицо для распространения своей информации. Кроме того, продукция "агента" должна маркироваться. А в случае нарушения правил распространения информации его интернет-ресурс могут заблокировать.

Физлицо или юрлицо, кроме того, могут быть признаны иностранными агентами. Это возможно, если они распространяют и (или) участвуют в создании информации иноСМИ-иноагентов. Опять же обязательным является условие финансирования иностранными лицами и (или) связанными с ними российскими. То есть простой репост материалов СМИ-иноагентов "засчитываться" не будет, рассказал глава думского комитета по информполитике Леонид Левин. Он уточнил, что Минюст РФ при принятии решений о признании гражданина иноагентом должен будет подтверждать наличие связи между получением денег из-за рубежа и распространением гражданином информации. Левин также заявил, что указанные законодательные меры не должны использоваться просто за критику действующей власти.

Новый федеральный закон - это именно зеркальная ответная мера на действия Запада. Так, в США в качестве СМИ-иноагента зарегистрирован телеканал RT. Стоит напомнить, что в Соединенных Штатах для получения статуса иноагента достаточно лишь одного критерия из разнообразного и подробного списка (да и применение закона весьма избирательно). В России же, чтобы потенциально попасть под действие закона, нужно не только распространять соответствующую информацию, но и получать финансирование из-за рубежа. Кроме того, под действием американского закона может оказаться любой, кто сотрудничает со СМИ-иноагентом.

Новый законопроект, вводящий меры наказания за нарушение порядка деятельности иноСМИ-иноагентов, предусматривает наложение административного штрафа. Он составит от 10 до 100 тыс. рублей для физлиц; от 500 тыс. до 5 млн рублей - для юрлиц. В США же в аналогичной ситуации речь идет об уголовной ответственности (сроки до 5 лет).

Документ не запрещает деятельность иноСМИ-иноагентов - он лишь требует честно признаваться, в чьих интересах они работают

- В отличие от зарубежных визави мы не предусматриваем уголовной ответственности. Мы не хватаем людей, не бросаем их в камеры пыток, как в некоторых странах, где на пять, где на пятнадцать лет, - заявил "РГ", комментируя эту законодательную инициативу, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.- Мы в состоянии добиться результата за счет административных мер.

В Госдуме и Совете Федерации на всех стадиях обсуждения законопроекта депутаты и сенаторы подчеркивали: в России новую юридическую норму массово применять власти не собираются. Формулировка "могут быть признаны иноагентом" говорит о том, что это лишь возможный инструмент в случае необходимости ответных мер. "Речь не идет о толпах людей", которые могут оказаться в рядах иноагентов, закон коснется небольшой группы лиц, подчеркнул Андрей Климов.

Еще один важный нюанс - документ не запрещает деятельность иноСМИ-иноагентов - он лишь требует честно признаваться, в чьих интересах они работают. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заверил, что изменения в законодательство не направлены на ограничение свободы слова. "После включения в соответствующий реестр, граждане и юрлица будут также продолжать свою творческую деятельность и осуществлять публикации, но при этом обязаны выполнять ряд обязательных условий", - заметил он. Речь идет только о маркировке под грифом "Сделано иноагентом", а также о регулярной отчетности перед Минюстом РФ.