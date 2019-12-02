Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Забайкалье

Президент отметил, что это трагическое известие "восприняли в Беларуси с большой скорбью". От имени белорусского народа и себя лично глава республики выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

Как уже сообщалось, рейсовый автобус Сретенск - Чита накануне упал с моста в замерзшую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. По последним данным МЧС, в автобусе находились 44 человека, в результате аварии погибли 19 человек, 22 пострадали.

На всей территории Забайкальского края 2 декабря уже объявлен день траура, приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, отменены развлекательные передачи и мероприятия, сообщает местные источники.