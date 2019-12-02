Новости

В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета 06:57
Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля 06:47
Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета 06:41
В Приморье из-за пожара в школе эвакуировали 550 человек 06:41
В Приморье раненый охотник оклеветал тигра 06:28
Впервые в истории ВМС Японии женщина возглавила корабль ПРО 06:22
Состояние пострадавшей в ДТП в Забайкалье девочки улучшилось 06:20
Метро Гонконга возобновило работу в полном объеме 05:55
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО 05:46
Жители Забайкалья начали нести цветы и свечи в память о погибших в ДТП 05:42
СМИ: Пхеньян подготовил новые площадки для ракетных испытаний 05:25
В Забайкалье объявили траур из-за ДТП с 19 погибшими 05:23
Ядерное топливо с АЭС "Фукусима-1" будет полностью вывезено к 2031 году 05:20
Родным погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье окажут помощь 05:17
Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек 05:11
На Камчатке наградили спасшую из огня четверых детей школьницу 05:10
Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту 04:38
Лондонский мост открыли после теракта 04:25
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами 04:03
В районе Забайкалья объявлен траур по 19 погибшим в ДТП 03:57
Минпромторг предложил обсудить запрет на детское шампанское в России 03:38
Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой 03:14
Россияне при стрельбе в Новом Орлеане не пострадали 02:43
В Эстонии пройдут масштабные киберучения НАТО 02:37
Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг России 02:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
02.12.2019 04:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 11 субъектах России как минимум каждый десятый работник получает зарплату, превышающую 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере этим могут похвастаться более 32% работающих.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Принят закон о принудительной выплате зарплаты

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Лидер в 2019 году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля высокооплачиваемых сотрудников составляет 31,7%. На третьей позиции - Москва с результатом 27,4%. В первой десятке также Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО и Санкт-Петербург.

Менее 2,5% высокооплачиваемых работников отмечено в 44 субъектах федерации. В самом конце рейтинга оказались: Адыгея (0,6%), Кабардино-Балкарии (0,7%), а также Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан, где примерно по 0,9% работников имеют зарплату в 100 тысяч рублей и более.

Ранее сообщалось, что в сентябре рост реальных зарплат в России составил 3,1% в годовом выражении. Это следует из опубликованного Росстатом доклада о социально-экономическом положении в России за январь-октябрь 2019 года.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга ДФО Чукотский АО СЗФО Ненецкий АО ЦФО Москва ДФО Магаданская область ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры России и Китая запустят второго декабря газопровод "Сила Сибири"
В Забайкалье объявили траур из-за ДТП с 19 погибшими
Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг России
Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами