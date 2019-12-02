Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

В 11 субъектах России как минимум каждый десятый работник получает зарплату, превышающую 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере этим могут похвастаться более 32% работающих.

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Лидер в 2019 году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля высокооплачиваемых сотрудников составляет 31,7%. На третьей позиции - Москва с результатом 27,4%. В первой десятке также Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО и Санкт-Петербург.

Менее 2,5% высокооплачиваемых работников отмечено в 44 субъектах федерации. В самом конце рейтинга оказались: Адыгея (0,6%), Кабардино-Балкарии (0,7%), а также Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан, где примерно по 0,9% работников имеют зарплату в 100 тысяч рублей и более.

Ранее сообщалось, что в сентябре рост реальных зарплат в России составил 3,1% в годовом выражении. Это следует из опубликованного Росстатом доклада о социально-экономическом положении в России за январь-октябрь 2019 года.