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02.12.2019 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд подтвердил арест 9 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края

Текст: Владимир Полетаев

Мосгорсуд подтвердил постановление Басманного районного суда столицы об аресте денежных средств бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Он обвиняется в мошенничестве.

По решению суда был наложен арест на принадлежащие экс-чиновнику 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро и 759 китайских юаней.

Заседание проходило в закрытом режиме. Как пояснил представитель надзорного ведомства, это сделано ради безопасности одного из участников процесса - свидетеля, который находится под госзащитой.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Следствие считает, что в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", заключил с принадлежащей ему фирмой договоры аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства нефтяной компании в Хабаровском крае. По данным следствия, стоимость арендованных площадей была завышена.

Ишаеву вменяют ущерб в 5,7 млн рублей. Сам обвиняемый считает эту сумму "абсурдной". И вину не признает.

Экс-губернатор с марта отбывает домашний арест в квартире на западе Москвы. Следствие не настаивало на более суровой мере пресечения для 70 летнего арестанта. При этом ему установлен довольно строгий режим: не разрешены даже ежедневные прогулки. Он будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Задержание экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева
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