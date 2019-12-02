Суд подтвердил арест 9 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края

Мосгорсуд подтвердил постановление Басманного районного суда столицы об аресте денежных средств бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Он обвиняется в мошенничестве.

По решению суда был наложен арест на принадлежащие экс-чиновнику 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро и 759 китайских юаней.

Заседание проходило в закрытом режиме. Как пояснил представитель надзорного ведомства, это сделано ради безопасности одного из участников процесса - свидетеля, который находится под госзащитой.

Следствие считает, что в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", заключил с принадлежащей ему фирмой договоры аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства нефтяной компании в Хабаровском крае. По данным следствия, стоимость арендованных площадей была завышена.

Ишаеву вменяют ущерб в 5,7 млн рублей. Сам обвиняемый считает эту сумму "абсурдной". И вину не признает.

Экс-губернатор с марта отбывает домашний арест в квартире на западе Москвы. Следствие не настаивало на более суровой мере пресечения для 70 летнего арестанта. При этом ему установлен довольно строгий режим: не разрешены даже ежедневные прогулки. Он будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года.