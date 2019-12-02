В Приморье раненый охотник оклеветал тигра

Специалисты рабочей группы при департаменте охотничьего надзора Приморского края опровергли слова охотника, заявившего, что на него напал амурский тигр, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

Ситуация, о которой идет речь, произошла в начале ноября в охотугодьях близ села Кроуновка Приморского края. Охотник, попавший в больницу с ранами бедра, заявил, что на него напал тигр, и, чтобы отпугнуть хищника, ему пришлось стрелять. Эксперты из группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками департамента охотнадзора края и сотрудники Центра "Амурский тигр" выехали на место происшествия, собрали необходимые улики, и в итоге пришли к мнению, что охотник получил раны как-то иначе, тигр не имеет к ним отношения.

"Результаты работы комиссии говорят о том, что данная ситуация произошла не по вине дикого животного: ближайшие следы тигра были зафиксированы на удалении в 100 метров от места происшествия, что исключает участие хищника в инциденте. Все материалы и протокол заседания комиссии направлены в ОМВД России по городу Уссурийску для дальнейшего разбирательства в рамках уголовного дела", - рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Панкратов.

Как считает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, охотник, обвинив тигра, подставил под удар его жизнь, так как после таких новостей многие люди начинают по-другому относиться к относительно близкому соседству с полосатым хищником.

"Надеемся, что правоохранительные органы установят истинный характер травм гражданина и выяснят обстоятельства их получения", - заметил он.

Заключение экспертов передано в полицию.