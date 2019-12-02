В Забайкалье врачи спасли беременную пассажирку упавшего автобуса

Врачи забайкальской краевой клинической больницы спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса. Женщина находится на шестом месяце беременности.

"Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет", - рассказал РИА Новости муж пострадавшей Александр Чернявский.

По словам отца будущего ребенка, водитель автобуса не справился с заносом на мосту, из-за чего и произошла авария. Сам Александр находился в автобусе вместе с супругой. Сразу после ДТП он помогал остальным пассажирам выбраться из раздавленного автобуса.

Напомним, что авария произошла вчера около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска Забайкальского края. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы.

В Шилкинской больнице на данный момент находятся семь человек. Двое из них в тяжелом состоянии, одному была сделана операция. Еще шестеро проходят лечение в Сретенской ЦРБ. Среди них 12-летняя девочка - единственный ребенок из пострадавших в ДТП. Она в удовлетворительном состоянии. Ее и еще троих взрослых готовят сегодня к переводу в отделение травматологии. В Нерчинской ЦРБ в тяжелом состоянии находятся две женщины. Одну прооперировали.