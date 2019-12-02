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02.12.2019 23:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Споткнулись в Казани

ЦСКА после победы над "Барселоной" уступил УНИКСу
Текст: Илья Соболев (Казань)
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8030)
В регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги в понедельник прошли первые декабрьские матчи. В центральной встрече московский ЦСКА уступил казанскому УНИКСу - 94:86.
Матч с УНИКСом показал, что ЦСКА еще есть что улучшать. Фото: Михаил Синицын/ РГ Матч с УНИКСом показал, что ЦСКА еще есть что улучшать. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Матч с УНИКСом показал, что ЦСКА еще есть что улучшать. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В столицу Татарстана армейцы приехали сразу из Барселоны, где размазали в Евролиге одноименный клуб. Что, конечно, не должно было стать поводом для расслабленности. В прошлогодней "регулярке" ЦСКА, к слову, проиграл УНИКСу дважды. Так что в Казани армейцы не особо отдыхали: две тренировки и видеозанятие - тому подтверждение.

Фото: РИА Новости
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Тем временем приезд сильнейшего клуба Европы вызвал в Казани оживление. Об аншлаге речи не шло, но весь нижний периметр и центральные верхние сектора "Баскет-холла" заполнились полностью. Неплохой показатель, учитывая тот факт, что игра проходила в понедельник, да и УНИКС в этом сезоне не слишком балует болельщиков результатами. Из восьми матчей "регулярки" казанцы выиграли лишь четыре и опустились на седьмое место.

Гости начали игру той же пятеркой, что и в счастливой Барселоне. И первую половину в целом контролировали. Причем опасность у ЦСКА исходила буквально от каждого. Только Семен Антонов и Дэрран Хиллиард, сыгравшие на двоих четыре минуты, не набрали очков. У казанцев команду чуть ли не в одиночку тащил Рэймар Морган, 16 очков которого позволили УНИКСу уйти на перерыв с отставанием "минус пять". Причем мяч после хозяйского трехочкового влетел в кольцо москвичей аккурат с сиреной.

УНИКС обыграл ЦСКА в Единой лиге третий раз подряд

Этот "звоночек" армейцы оставили без внимания. А зря. Казань после паузы завелась не на шутку. У хозяев, наконец, проснулся главный снайпер Эррик Макколлум, который набрав всего четыре очка в первой половине, выбил к концу матча все 30. В итоге перед последним перерывом ЦСКА вел всего два балла - 64:62. К этому моменту "Баскет-холл", в котором поначалу зажигал только фан-сектор, гудел по-настоящему. Потому что армейцы под казанским напором задрожали. И в решающей четверти не смогли ничего противопоставить сопернику, потерпев уже третье поражение в Единой лиге. И третье подряд от УНИКСа.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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