Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое

Пять человек, которые пострадали в результате взрыва газа в городе Чегем Кабардино-Балкарии, находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Лилию Шомахову, трое детей с ожогами находятся в одной больнице, а их родители в другой.

- Трое детишек, пострадавших во время взрыва газа, находятся в реанимации республиканской детской клинической больницы с сильными ожогами в тяжелом состоянии. Их возраст - четыре, три и два года. Родители также в тяжелом состоянии находятся в республиканской клинической больнице, тоже в реанимации, - отметила Лилия Шомахова.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел около 17.30, на место выехали спасатели МЧС и пожарные. После взрыва газо-воздушной смеси в частном доме начался пожар на площади около 150 квадратных метров.