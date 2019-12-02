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02.12.2019 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое

Текст: Михаил Сухарев

Пять человек, которые пострадали в результате взрыва газа в городе Чегем Кабардино-Балкарии, находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Лилию Шомахову, трое детей с ожогами находятся в одной больнице, а их родители в другой.

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- Трое детишек, пострадавших во время взрыва газа, находятся в реанимации республиканской детской клинической больницы с сильными ожогами в тяжелом состоянии. Их возраст - четыре, три и два года. Родители также в тяжелом состоянии находятся в республиканской клинической больнице, тоже в реанимации, - отметила Лилия Шомахова.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел около 17.30, на место выехали спасатели МЧС и пожарные. После взрыва газо-воздушной смеси в частном доме начался пожар на площади около 150 квадратных метров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Взрывы газа в домах
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