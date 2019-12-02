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02.12.2019 15:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге выбрали поставщиков для работы на Рождественской ярмарке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге подведены итоги конкурса для предпринимателей на участие в Рождественской ярмарке. На 63 места была подана 201 заявка, сообщает пресс-служба администрации города.

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Известно, что среди победителей производители из десяти регионов страны. Ожидается, что они привезут сувениры, изделия народных промыслов, а также гастрономические диковинки.

Так, планируется, что предприниматели из северных регионов традиционно привезут крупные партии рыбы, оленины, а также мясные и рыбные копчености.

Также в ярмарке примут участие предприниматели из 15 стран. Они представят блюда национальной кухни, а также будут продавать сувениры, местные пряности.

Рождественская ярмарка считается одним из самых ярких новогодних мероприятий Петербурга. Долгие годы она проходила на Пионерской площади, но в этот раз решено было сменить "прописку". Ярмарка пройдет на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Уже сейчас здесь запрещено движение транспорта: организаторы монтируют торговые ряды. Откроется ярмарка 12 декабря и будет работать до 13 января с 12.00 до 21.00.

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