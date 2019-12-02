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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Соперник помог

Автогол спартаковца Ильи Кутепова принес "Зениту" победу в принципиальном матче
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8029)
В центральном матче 18-го тура российской Премьер-лиги "Зенит" принимал "Спартак". Победу в принципиальной игре одержали хозяева - 1:0.

Когда в расписании тура значится противостояние "Зенита" и "Спартака", остальные встречи автоматически отходят на второй план. Недостатка в интригах перед матчами этих команд не бывает. Вот и на этот раз битву двух столиц сопровождал скандал из-за оскорбительных кричалок спартаковских фанатов в адрес бывшего форварда "красно-белых" Артема Дзюбы.

Фото: РИА Новости
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Сам Дзюба выждал определенную паузу, после чего заявил, что он спокойно реагирует на все эти выходки. "Пусть кто-то лает, вякает. У меня все нормально, правда. Я не знаю, откуда это все берется. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело", - отметил Артем.

Если у "Зенита" на неделе был тяжелейший матч с "Лионом" (2:0), осечка в котором могла дорого обойтись "сине-бело-голубым", то "Спартак" целенаправленно всю неделю готовился к выезду в Санкт-Петербург. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команда знает, как противостоять зенитовцам и что у нее есть определенный план, как сдержать Дзюбу.

Однако уже в первом тайме не без участия Артема хозяева открыли счет. После подачи с фланга Дзюба выпрыгнул выше всех в чужой штрафной, и мяч после удара, срикошетив от Ильи Кутепова, отправился в ворота.

В начале второй половины "Зенит" остался в меньшинстве: за грубый фол вторую желтую карточку схлопотал Магомед Оздоев.

Имея численное превосходство, "Спартак" активизировался. Если до перерыва гости редко угрожали воротам Михаила Кержакова, то после удаления Оздоева москвичи стали чуть ли не в каждой атаке создавать моменты. Попал в штангу Эсекель Понсе, дважды чуть не повезло Лоренсо Мельгарехо.

"Зенит" в итоге добился победы и оторвался от ближайшего конкурента "Локомотива" на восемь очков.

Чуть ранее "железнодорожники" принимали на своем поле "Динамо". Победа в столичном дерби осталась за "бело-голубыми" - 2:1.

Фото: AP Photo
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Еще недавно в противостоянии этих команд явными фаворитами выглядели бы "железнодорожники". Но в последнее время "Локомотив" угодил в кризис. Достаточно сказать, что из восьми предыдущих встреч во всех турнирах футболисты Юрия Семина выиграли лишь в одной.

Совсем по-другому обстоят дела у "Динамо". После отставки Дмитрия Хохлова команда заиграла: в шести последних матчах москвичи набрали 14 очков из 18 возможных, победив "Ростов", ЦСКА, а теперь и "Локомотив". Как результат - динамовцы поднялись с низов таблицы на шестую строчку.

- Мы довольны тем, что набрали три очка и покинули опасную зону, - отметил тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

Довольно эмоционально отреагировал на поражение своей команды Юрий Семин. На вопрос, правы ли болельщики в том, что "Локомотив" в дерби не боролся, специалист ответил следующим образом: болельщики всегда правы.

- Хочу поздравить "Динамо". Было много компонентов, в которых они были сильнее. Дайте нам немного времени и мы исправим ситуацию, - сказал Семин.

Статистика

"Крылья Советов" - "Уфа" - 0:1

Гол: Бизяк, 25.

"Ростов" - "Урал" - 0:0

"Ахмат" - "Рубин" - 1:1

Голы: Глушаков, 31, - Кварацхелия, 90+3.

"Локомотив" - "Динамо" - 1:2

Голы: Миранчук, 38 - пен., - Филипп, 23, 49 - пен.

"Зенит" - "Спартак" - 1:0

Гол: Кутепов, 21 - автогол.

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