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02.12.2019 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге арестовали двоих подозреваемых в убийстве мальчика

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Двое подозреваемых в убийстве девятилетнего мальчика, тело которого было закопано в парке в Екатеринбурга, задержаны и арестованы.

Задержанный в Уфе отец ребенка взят под стражу до 26 января 202 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда. Также арестована лидер секты, участником которой был отец погибшего. В ходе заседания гособвинитель сообщил, что другие причастные к убийству устанавливаются.

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Сегодня первые официальные комментарии по поводу шокирующего убийства дали правоохранительные органы. Так, по данным СК РФ по Свердловской области, задержано двое фигурантов: 40-летний мужчина и 48-летняя женщина. Им предъявлено обвинение в убийстве и пособничестве соответственно. Мать ребенка самостоятельно явилась на допрос в качестве свидетеля. По предварительным данным, мужчина расправился с ребенком из-за личной неприязни.

В ходе следствия установят точную роль каждого из них в преступлении и причастность к другим нарушениям. Информацию о возможных подозреваемых обещают оперативно проверить. Проводятся экспертизы и сбор доказательств. Проверяется информация о семье, выясняются причины трагедии. При наличии оснований будет дана правовая оценка действиям органов, которые должны были выяснять условия жизни семьи.

В сообщении подтверждается место, где нашли тело, и причина смерти - асфиксия от закрытия дыхательных путей. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего" (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

- По приказу начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова в Уфу выезжала наиболее подготовленная группа сыщиков уголовного розыска, сотрудники регионального ФСБ и СК. Именно здесь на железнодорожном вокзале и был задержан подозреваемый - отец погибшего ребенка. Гражданин намеревался скрыться в другой регион. Также в Уфе была задержана еще одна фигурантка. Подозреваемых доставили для производства оперативно-следственных действий в отдел полиции №12, на территории обслуживания которого было обнаружено захоронение с телом мальчика, - прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Он добавил, что в материалах дела много фактов и моментов, которые требуют тщательной проработки, поэтому обстоятельства происшествия не комментируются.

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