Родстер "Крым" станет комфортнее и острее в управлении

Молодежный родстер "Крым" на агрегатах Lada Kalina - проект команды Bauman Racing Team группы студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана - завершил серию испытаний по дорогам России.

Конструкторы приняли решение улучшить шумоизоляцию автомобиля, установить рулевую рейку с меньшим передаточным отношением (то есть при меньшем отклонении руля будет больший угол поворота колес). Кроме того, будет доработана конструкция передних подкрылков (при пробеге их оторвало встречным потоком), стеклоочистителя и подлокотника в салоне. Также применят другой материал обтяжки передней панели салона (экокожа вместо алькантары, которая собирала много пыли).

Нынешний "Крым" - уже второй прототип проекта. Имеет центральномоторную компоновку, силовой агрегат от Lada Kalina установлен поперечно позади кабины. Привод - на заднюю ось. Шасси - несущая коробчатая стальная рама с подрамниками на независимой подвеске типа McPherson по кругу. Наружные кузовные панели из пластика. Пластиковый колпак крыши демонтируется вручную. Габаритные размеры 3905/1679/1217 мм - длина/ширина/высота соответственно. Колесная база - 2470 мм.

Все доработки будут произведены при постройке третьего прототипа - опытно-промышленного образца, назначенного к серийному выпуску. Сроки его выхода пока не сообщаются.