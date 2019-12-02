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02.12.2019 16:55
Рубрика: Легковые авто

Родстер "Крым" станет комфортнее и острее в управлении

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: МГТУ имени Баумана Фото: МГТУ имени Баумана
Фото: МГТУ имени Баумана

Молодежный родстер "Крым" на агрегатах Lada Kalina - проект команды Bauman Racing Team группы студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана - завершил серию испытаний по дорогам России.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Конструкторы приняли решение улучшить шумоизоляцию автомобиля, установить рулевую рейку с меньшим передаточным отношением (то есть при меньшем отклонении руля будет больший угол поворота колес). Кроме того, будет доработана конструкция передних подкрылков (при пробеге их оторвало встречным потоком), стеклоочистителя и подлокотника в салоне. Также применят другой материал обтяжки передней панели салона (экокожа вместо алькантары, которая собирала много пыли).

Фото: Борис Захаров
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Нынешний "Крым" - уже второй прототип проекта. Имеет центральномоторную компоновку, силовой агрегат от Lada Kalina установлен поперечно позади кабины. Привод - на заднюю ось. Шасси - несущая коробчатая стальная рама с подрамниками на независимой подвеске типа McPherson по кругу. Наружные кузовные панели из пластика. Пластиковый колпак крыши демонтируется вручную. Габаритные размеры 3905/1679/1217 мм - длина/ширина/высота соответственно. Колесная база - 2470 мм.

Все доработки будут произведены при постройке третьего прототипа - опытно-промышленного образца, назначенного к серийному выпуску. Сроки его выхода пока не сообщаются.

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