Россияне при стрельбе в Новом Орлеане не пострадали

Среди пострадавших в результате стрельбы в Новом Орлеане граждан России нет. Об этом сообщило генконсульство РФ в США, ссылаясь на данные, предоставленные американским госдепом. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что иностранцы среди раненых не числятся.

Напомним, в ночь на воскресенье в портовом городе Новый Орлеан (штат Луизиана) неизвестный открыл огонь по посетителям бизнес-центра в историческом Французском квартале. Как передает телеканал NBC, пострадали 11 человек, двое из них - в критическом состоянии. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.