Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Сборная России, которая до этого уступила в полуфинале команде Италии при не слишком объективном судействе, в матче за бронзовые медали встречалась со сборной Японии. В день матча стало известно, что российская команда лишилась своего главного тренера - Михаил Лихачев затемпературил, и медицинский штаб принял решение оставить наставника в отеле. Также в матче из-за дисквалификации не смог помочь сборной один из ее лидеров Артур Папоротный.

Японцы сумели открыть счет на 4-й минуте после удара Такуи Акагумы. Однако Федор Земсков вскоре восстановил равновесие - 1:1. Практически сразу Андрей Новиков вывел россиян вперед. Однако Акагума сразу после розыгрыша с центра поля головой замкнул передачу, а на последней минуте первого периода отличился Озу Морейра со штрафного.

Во второй трети матча зрители увидели голы лишь в самом конце. Такаки Оба сделал счет 4:2 в пользу японцев, но Земсков сократил отставание до минимума.

Решающим оказался третий период. Команды создавали моменты у ворот друг друга, но забивали только россияне. Сначала Алексей Макаров сравнял счет, а незадолго до конца основного времени матча Земсков забил победный мяч - 5:4, и у россиян бронза чемпионата мира.

Сборная России дважды становилась чемпионом мира - в 2011 и 2013 годах. В 2015-м россияне стали третьими, и вот снова бронза. Следующий чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в 2021 году в Москве.