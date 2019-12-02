США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО.
Об этом в воскресенье сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter. "На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!" - написал Помпео. До этого сенат США проголосовал за принятие протокола. За высказался 91 сенатор, против - двое, сообщает РИА Новости.
Ранее в российском дипломатическом ведомстве заявили, что расширение членов НАТО, учитывая вступление в альянс Северной Македонии, подрывает стабильность в Европе. По словам директора 4-го Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, этот процесс ведет к усилению конфронтации, а также подрыву доверия.
Pleased to announce the United States deposited its ratification of North Macedonia’s @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO’s 30th Ally! #WeAreNATO, and we are #AlliedStrong.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 декабря 2019 г.