США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО.

Об этом в воскресенье сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter. "На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!" - написал Помпео. До этого сенат США проголосовал за принятие протокола. За высказался 91 сенатор, против - двое, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском дипломатическом ведомстве заявили, что расширение членов НАТО, учитывая вступление в альянс Северной Македонии, подрывает стабильность в Европе. По словам директора 4-го Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, этот процесс ведет к усилению конфронтации, а также подрыву доверия.