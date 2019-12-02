В Берлине ограбили музей Штази

В ночь на воскресенье, по информации DPA, неизвестные ограбили музей бывшего министерства безопасности ГДР (Штази).

Украдены украшения и ордена времен бывшей Германской Демократической Республики. На интернет-странице музея появилось сообщение: "2 декабря музей закрыт. Просим о понимании".

По данным полиции, грабители проникли в музей через окно на втором этаже здания, разбили три музейных витрины и унесли, как утверждает директор музея Йорг Дризельман, ценные для музея ордена. В беседе с корреспондентом газеты Tagesspiegel руководитель перечислил их: Золотой орден за заслуги перед Отечеством, Орден Карла Маркса, Орден Ленина, а звезду Героя Советского Союза. Среди пропавших золотых украшений Дризельман перечислил обручальные кольца, кольца с драгоценными камнями и жемчугом, золотые часы.

Ущерб от похищенного полиции еще предстоит установить. Но как говорит Дризельман, "мы - исторический музей, а совсем не "Зеленый свод" (недавно ограбленный злоумышленниками музей в Дрездене - прим. "РГ"). "У нас-то и красть особо нечего, потому мы и не предполагали, что кому-то вздумается нас ограбить", - пояснил директор музея. Впрочем, воры с его мнением не согласны, а их мотивы предстоит выяснить полиции.