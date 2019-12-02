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02.12.2019 16:38
Рубрика: В мире

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Текст: Петр Лихоманов

Привыкших к ежедневным взрывам гранат и заказным убийствам киевлян сильно взбудоражила перестрелка в центре украинской столицы, жертвой которой стал трехлетний ребенок. Нападение было совершено на депутата областного совета от фракции Блока Петра Порошенко, бизнесмена и уроженца Донецкой области Вячеслава Соболева: наемные убийцы расстреляли из пистолетов джип с семьей коммерсанта, у входа в принадлежащий ему ресторан. Единственной жертвой стал малолетний сын Соболева - мальчик скончался в машине "скорой помощи".

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Утром в понедельник столичная полиция отчиталась о задержании вероятных киллеров. Издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники сообщило, что задержанные - боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ). "Парням чуть больше двадцати лет. Они воевали в "Правом секторе", у комбата Червеня", - приводит издание слова анонимного полицейского. Поясним, что "комбат Червень" - это уроженец Львова Андрей Гергерт, небезызвестный бывший "сотник самообороны майдана", сегодня вместе с такими же нацистами терроризирует окраины Мариуполя.

Таким образом, получено очередное подтверждение, что "герои майдана", по сути своей - обычные бандиты. Между тем "патриотов Украины", возможно, ждет очередной удар по репутации: источники в следственных органах анонсируют раскрытие покушения на журналиста Павла Шеремета. Предположительно, исполнителями была семейная пара, Инна и Владислав Грищенко - "герои АТО", более известные под позывными "Буча" и "Пума". Их арестовали по обвинению в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковска - та же мина под днищем машины, однако, как пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в следствии, они уже сознались и в убийстве Шеремета. "То есть мы уверены, что это они. Но чтобы быть уверенными на сто процентов, нужно провести еще одну экспертизу, результаты которой будут готовы в ближайшее время. После этого, если все подтвердится, то Пуме и ее мужу объявят о подозрении в убийстве журналиста", - приводит издание "Страна" слова источника в следствии.

В мире экс-СССР Украина
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