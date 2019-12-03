Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия

Для любителей покататься вне горнолыжных трасс по пухляку лучше оговорить этот момент при получении страхового полиса. Фото: Anatols / iStock

1. Как лучше оформить страховку: через интернет, непосредственно в страховой компании, в пунктах у посольств и визовых центров?

Все туристы, приобретающие пакетные туры, получают страховой полис, который включен в тур от туроператора. При этом многие туристы оформляют дополнительный полис с расширенным покрытием и страховой суммой. Они могут сделать это в турагентстве или в интернете на сайте страховой компании. За последние несколько лет мы наблюдаем активный рост продаж полисов через интернет. Например, на сайте нашей компании в 2019 году страховой полис для путешествий оформляют около 4000 клиентов ежемесячно. Хотя большинство туристов все еще предпочитают покупать полис в турагентстве.

Нельзя сказать, какой из этих двух способов предпочтительнее. Страховой полис и там, и там будет одинаковый. Главное преимущество в оформлении страховки онлайн - это скорость. Фактически полис можно оформить за пять минут. С другой стороны, при покупке полиса в турагентстве всегда можно получить консультацию по выбору программы страхования.

2. Высок ли риск нарваться на фальшивую страховку?

Что касается шансов получить фальшивый страховой полис - вероятность этого крайне мала. Если у туриста есть опасения, он всегда может оформить страховку онлайн на официальном сайте страховой компании, там оформление осуществляется в автоматическом режиме, то есть страховой полис точно будет "настоящий".

3. На что необходимо обратить внимание, оформляя страховой полис?

Вот самые важные моменты:

- Покрывает ли страховой полис медицинскую помощь при обострении хронических заболеваний и аллергии, и на какую страховую сумму.

- Есть ли ограничения в страховом покрытии на медицинскую транспортировку, эвакуацию или репатриацию. Медицинская транспортировка - это дорого, лучше покупать страховку, включающую эту услугу.

- Надо понять, что входит в исключения из страхового покрытия - чтобы избежать неприятных неожиданностей.

- Специфика путешествия - это очень важно. Например, если турист планирует передвигаться на мотобайке, необходимо проверить, покрывается ли это страховым полисом, и не забывать про шлем.

- Для тех, кто планирует заниматься экстремальным спортом, есть специальные "спортивные" программы страхования. Чаще всего это тот же туристический полис, но с дополнительным покрытием медицинских и медико-транспортных расходов для тех, кто получил травму во время занятия спортом. Для зимнего сезона такие программы актуальны для любителей горнолыжного спорта. Но и здесь важно проверить, что именно входит в покрытие. Если, к примеру, турист любит пухлый снег и "фрирайд" вне трасс (то есть риск травмироваться выше), необходимо убедиться, что это не является исключением в его страховом полисе.

4. Какие расходы в случае болезни или травмы во время путешествия компенсирует страховка?

Полис туристического страхования включает в себя оплату медицинских и медико-транспортных услуг. Часто страховщики включают в покрытие дополнительные расходы, например, страхование багажа, гражданской ответственности, оплату поисково-спасательных мероприятий или компенсационные расходы, такие как выплата при задержке регулярного рейса, оплата телефонных переговоров и другие.

Всегда важно ознакомиться с наполнением программы страхования и обратить внимание на исключения из страхового покрытия или лимиты страховых сумм на отдельные риски.

Катание с горы на "ватрушке" - одно из самых безопасных зимних удовольствий. Фото: Photoxpress.ru

5. Есть ли какие-то "подводные камни", когда страховка может быть признана недействительной. Например, если травма случилась в пьяном виде - страховка будет действовать?

Правила в разных компаниях могут отличаться, хотя и несущественно. Страховой полис может быть признан недействительным, если он некорректно оформлен. В основном это происходит, когда туристы пытаются оформить договор страхования, уже находясь в путешествии. По правилам нашей компании полис может быть оформлен строго до начала поездки. Это же условие есть у большинства страховщиков.

Что касается причин отказа в выплате, здесь надо смотреть на условия страхования и исключения из покрытия. У нас, например, есть расширенная программа, которая покрывает даже медицинскую помощь при травмах, полученных в состоянии алкогольного опьянения.

В целом, чтобы не столкнуться с "подводными камнями", при выборе программы страхования необходимо внимательно изучить условия, что является исключением, какие есть лимиты в страховом покрытии, какие условия медицинской транспортировки, когда и как нужно сообщать о наступлении страхового случая и т.д.

6. Что делать, если произошел страховой случай: например, авария, человек пострадал, его увезли в госпиталь. Кто дает знать страховой компании? Как подтвердить расходы? Если человек не прибегал к помощи медиков, но, например, сам купил лекарства, он может компенсировать эти затраты?

У туриста есть полис с номером телефона Сервисного центра страховщика, куда он звонит при наступлении страхового случая. Если у застрахованного нет возможности связаться с Сервисным центром или ситуация экстренная, он может самостоятельно обратиться в медицинское учреждение или вызвать "скорую помощь". В экстренной ситуации самый оперативный способ получить срочную помощь - это набрать "номер 112" - это международный экстренный номер. Дальше нужно следовать указаниям лечащего врача и Сервисного центра. Вот и вся инструкция.

Но здесь надо обратить внимание, не откажет ли страховая компания в выплате, если клиент не уведомил Сервисный центр о наступлении страхового случая, а обратился за помощью самостоятельно. Это распространенная практика, когда путешествующие самостоятельно обращаются в медучреждение и только потом (или в процессе оказания медицинской помощи) обращаются к нам за возмещением.

По правилам нашей компании застрахованный может обратиться в сервисный центр уже в процессе оказания помощи, например, после того, как его привезут в госпиталь на "скорой помощи". В этой ситуации мы свяжемся с медицинским учреждением для оплаты лечения.

В том случае, если турист самостоятельно обратился к медикам и оплатил лечение, он может направить нам документы, подтверждающие его расходы, для возмещения потраченных денег.

Мы компенсируем и приобретение лекарств, но для этого нужен рецепт. То есть к врачу все же надо обратиться.