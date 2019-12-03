Cпутник НАСА нашел на Луне обломки индийского аппарата "Викрам"

Американская лунная станция нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата "Викрам", который таинственно исчез в сентябре этого года.

В качестве доказательства Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предоставило фотографию с места падения. На снимке видны обломки и следы от удара.

Напомним, индийский модуль "Викрам" должен был доставить на спутник Земли 27-килограммовый луноход "Прагьян" для исследования Южного полюса. Но на высоте около двух километров что-то пошло не так, аппарат потерял контакт с центром управления полетом, после чего упал.