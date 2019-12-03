Datsun не планирует уходить из России

Российское отделение Nissan опровергает информацию о прекращении производства Datsun в РФ в 2020 году.

"Это спекуляция и слухи, которые никак не подкреплены официальными заявлениями компании Nissan. На сегодняшний день изменений в работе Datsun в России нет. С начала этого года до конца октября продажи Datsun составили 18,5 тысячи автомобилей, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года. […] В ближайших планах - небольшое обновление on-DO и mi-DO и запуск спец версий", - заявил "Российской газете" представитель "Nissan Россия".

Ранее о планах в 2020 году прекратить производство Datsun в России и Индонезии сообщило японское издание Nikkei. По его данным, закрытие проекта Datsun в РФ и Юго-Восточной Азии - в числе первых стратегических решений нового исполнительного директора Nissan Макото Учиды, вступившего в должность в конце ноября. Причину охлаждения руководства Nissan к дочерней марке нижнего ценового сегмента издание видит в смещении глобального спроса в сторону кроссоверов и в неудовлетворительных продажах.

Бренд Datsun Nissan вернул на рынок в 2014 под личным руководством бывшего главы Nissan Карлоса Гона. Datsun XXl века - это массовые доступные семейные малолитражки. Локальным стратегическим партнером Nissan в проекте Datsun в России выступил АвтоВАЗ. Производимые в Тольятти хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO построены на платформе Lada Kalina / Granta, они экспортируются в Белоруссию, Казахстан и Ливан.