Дмитрий Медведев провел личный прием граждан в офисе "Единой России"

Дмитрий Медведев пообещал дополнительно изучить вопрос ограничения скорости на дорогах, развивать инклюзивное образование и продумать регулирование в сфере оборота жевательных смесей с никотином. Обо всем этом премьер-министр и председатель "Единой России" заявил во вторник в ходе личного приема граждан в центральном офисе партии.

Люди пришли к нему с самыми разными просьбами - и личными, и общественными. Автолюбитель Глеб Попов пришел просить от имени многомиллионного сообщества российских водителей. Им едва ли понравились последние инициативы о снижении нештрафуемого скоростного порога на дорогах с 20 до 10 км/ч. "Данный вопрос не обоснован какими-то экспертными выкладками, и мы, автомобилисты, не видим смысла в этом изменении, потому что не остается места для маневра в случае необходимости. Просто увеличится собираемость штрафов, а конкретного результата от этого не будет", - уверен Попов.

Каких-то конкретных обещаний Дмитрий Медведев давать не стал. Но как человек, который тоже периодически ездит за рулем, согласился, что эти 10 км/ч разницы иногда не ощущаются даже самим водителем. "Это будет поводом, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения, - считает премьер. - Иногда на спидометре этого даже не видно, когда все прыгает, особенно когда речь идет о машинах не очень новых".

Медведев поручит вице-премьеру Максиму Акимову и министерству внутренних дел еще раз внимательно оценить необходимость снижения скоростного предела, за которым наступает административная ответственность.

В правительстве также, отметил глава кабмина, займутся вопросами установки камер фиксации скорости и знаков, оповещающих о них. Тот же автолюбитель Глеб Попов высказал мнение, что "все камеры должны предваряться дорожными знаками, места их установки должны быть общеизвестными". Возразить что-то было сложно. "Дорожные знаки ставят не ради того, чтобы казна пополнялась или карман гаишника, если он еще за это деньги пытается тянуть. Дорожные знаки стоят, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий. Они должны ставиться разумно", - согласился премьер-министр.

С личной проблемой - но хорошо знакомой многим родителям - на прием к председателю "Единой России" пришла жительница подмосковного Дмитрова Марина Трофимова. В три года ее дочери поставили диагноз ДЦП. После длительного лечения девочка смогла поступить в первый класс, но потом ей придется идти в среднюю школу, а в Дмитрове нет ни одной с инклюзивным образованием. "Школы должны быть адаптированы для детей-инвалидов. Отдельные школы - это не выход, - уверена она. - Это должна быть обычная школа, наши дети могут и должны обучаться вместе со всеми остальными детьми. В этом заключается моя просьба: чтобы школы строились и конкретно в Дмитрове была такая школа, куда бы мы могли пойти дальше учиться".

Дмитрий Медведев поддержал женщину: "Образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, должно быть полноценным. Всегда лучше для детей, у которых есть те или иные проблемы, чтобы это образование было совместным, инклюзивным. Им дальше жить. Они должны быть полностью социализированы". И остальным детям полезно общаться с такими детьми, понимать их проблемы, уважать и помогать.

"Такие школы нужны по всей стране", - заявил премьер. Губернаторам он поручит следить за тем, чтобы инклюзивные школы были в каждом значимом населенном пункте. "Нужно, чтобы часть школ, которые строятся, были инклюзивными, подготовленными для приема детей, - сказал глава правительства. - И чтобы такая школа была на какую-то группу населения ориентирована, чтобы плотность этих школ позволяла отправлять туда детей на обучение".

Координатор региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Ольга Аксянова рассказала премьеру о проблеме распространения никотиносодержащих жевательных смесей. Мать троих детей, возможно, не очень бы переживала по этому поводу, если бы не их растущая популярность среди подростков. "Это жевательные смеси в разной форме. Дети начинают их потреблять, не понимая, что они жуют не жвачку, не конфеты, не мармелад обычный, а что там содержится никотин в больших дозах", - рассказала она.

"Эти смеси вкусные что ли?" - спросил Медведев. Ему показали распечатанные объявления из интернета, где можно за 250 рублей купить такие "конфетки" с разными вкусами. Хочешь - шоколада, хочешь - мармелада, хочешь - малины. И сопровождается это примечаниями об отличной альтернативе табакокурению и помощи бросить курить.

Дмитрий Медведев: Дорожные знаки надо ставить разумно, а не для пополнения кармана гаишников

Доступность премьер-министр объяснил отсутствием запретов. Оборот табака подвержен жесткому регулированию, а здесь табака нет. "Это конфетки. Они ничем не регулируются", - подчеркнул глава правительства. Только никто и не предупреждает, что содержание никотина в такой смеси может быть в десятки раз больше, чем в сигарете.

Выслушав обращение, Медведев дал поручение правительству проанализировать, как этот вопрос регулируется в других странах. "Либо нужно это запрещать", - не исключил он жесткий вариант. "То, что здесь должно быть какое-то регулирование, а его сейчас здесь нет, это абсолютно точно. Особенно для детей", - заключил глава кабинета министров.