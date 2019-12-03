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03.12.2019 20:56
Рубрика: Бензин

Просьба не наливать

Где в России чаще попадается некачественное топливо
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя № 274 (8032)
В 18 регионах доля фальсифицированного топлива на автозаправках превышает 20%, свидетельствует карта, составленная Росстандартом по результатам проверок за 9 месяцев 2019 года. Самым проблемным регионам контролеры уделят особое внимание.

Как сообщили "РГ" в Росстандарте, проверки (как плановые, так и внеплановые) за это время прошли на 920 АЗС, на 81 заправке (8,8%) выявлены нарушения требований технического регламента в части физико-химических показателей. Таким образом, с 2015 года, когда правительство вплотную занялось этим вопросом, доля некачественного и потенциально опасного для двигателей и экологии топлива упала более чем в два раза. Этому способствовало введение жестких оборотных штрафов для нарушителей. Для дальнейшей расчистки рынка готовится система прослеживаемости топлива.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Игорь Зубков