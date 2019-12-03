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03.12.2019 22:11
Рубрика: В мире

Госдеп: США удалось лишь замедлить строительство "Северного потока - 2"

Текст: Диана Ковалева

США удалось добиться всего лишь замедления процесса строительства трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на то, что Вашингтон прикладывают большие дипломатические усилия для того, чтобы его остановить. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

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"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект (строительства газопровода - прим. "РГ")… На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен", - заявил замгоссекретаря.

Он также отметил, что американская сторона сейчас проводит ряд контактов на высоком уровне по этому вопросу, а в самом Вашингтоне обсуждаются варианты возможных действий в отношении "Северного потока - 2". "Если мы придем к четкому выводу, что дипломатия не достигает нашей цели, санкции могут быть среди них", - заявил Хейл.

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Ранее газета Bild сообщала о подготовке очередного "санкционного трюка" США в отношении газопровода "Северный поток-2". Согласно имеющимся данным, американские законодатели намерены внести ограничительные меры в американский закон о военном бюджете на будущий год. По словам главы сенатского комитета по международным отношениям Джима Риша, санкции затронут "международные специализированные компании, которым грозит исключение из любого бизнеса в США".

"Северный поток - 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.

В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции
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