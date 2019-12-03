Госдеп: США удалось лишь замедлить строительство "Северного потока - 2"

США удалось добиться всего лишь замедления процесса строительства трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на то, что Вашингтон прикладывают большие дипломатические усилия для того, чтобы его остановить. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект (строительства газопровода - прим. "РГ")… На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен", - заявил замгоссекретаря.

Он также отметил, что американская сторона сейчас проводит ряд контактов на высоком уровне по этому вопросу, а в самом Вашингтоне обсуждаются варианты возможных действий в отношении "Северного потока - 2". "Если мы придем к четкому выводу, что дипломатия не достигает нашей цели, санкции могут быть среди них", - заявил Хейл.

Ранее газета Bild сообщала о подготовке очередного "санкционного трюка" США в отношении газопровода "Северный поток-2". Согласно имеющимся данным, американские законодатели намерены внести ограничительные меры в американский закон о военном бюджете на будущий год. По словам главы сенатского комитета по международным отношениям Джима Риша, санкции затронут "международные специализированные компании, которым грозит исключение из любого бизнеса в США".

"Северный поток - 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.