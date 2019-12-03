Медведев: Решения по снижению нештрафуемого скоростного порога пока нет

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что снижение нештрафуемого скоростного порога с 20 до 10 км/ч может стать поводом для привлечения к ответственности водителей в тех ситуациях, когда у них не было намерений нарушать правила дорожного движения.

Глава правительства поручит вице-премьеру Максиму Акимову и министерству внутренних дел еще раз внимательно оценить необходимость снижения скоростного предела, за которым наступает административная ответственность. Такое обещание он дал в ходе личного приема граждан в центральном офисе партии "Единая Россия".

Тему поднял автолюбитель Глеб Павлов. "Данный вопрос не обоснован какими-то экспертными выкладками, и мы, автомобилисты, не видим смысла в этом изменении, потому что не остается места для маневра в случае необходимости. Просто увеличится собираемость штрафов, а конкретного результата от этого не будет", - высказался он от имени всех водителей.

Дмитрий Медведев каких-то обещаний давать не стал. Но как человек, который тоже иногда ездит за рулем, согласился, что эти 10 км/ч разницы иногда не ощущаются даже самим водителем.

- Это будет поводом, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения, - предположил премьер. - Иногда на спидометре этого даже не видно, когда все прыгает, особенно когда речь идет о машинах не очень новых.