Министры ОПЕК заявили о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в США

Министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) убеждены, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах закончился. В будущем году рост добычи замедлится. Такую информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в организации.

С мнением министров ОПЕК согласны и нефтяные трейдеры. Например, в Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США в ближайшие год увеличится всего на 700 тысяч баррелей в сутки, тогда как с конца 2018 года по конец 2019-го рост составлял 1,1 миллиона баррелей.

Однако агентство подчеркивает, что замедление роста не означает его отсутствие. И пока американские независимые компании, добывающие сланцевую нефть, объявляют о сокращении расходов, крупные игроки продолжат наращивать ее добычу, отмечает Bloomberg.

Автор публикации также заявляет, что самой большой проблемой для стран ОПЕК является не американская сланцевая нефть, а общий рост добычи "черного золота" в таких странах, как Бразилия и Норвегия, пишет РИА Новости.

Ранее министерство энергетики США заявило, что американские компании увеличат добычу сланцевой нефти в декабре. Рост составит 0,54 процента.