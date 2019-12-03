Весь уходящий год миллионы граждан, не представляющих себе жизни без интернета (а это, на минуточку, 76 процентов населения нашей страны), периодически впадали в состояние, близкое к истерике, и все - из-за "покушений" на свободу этого самого интернета.

Любая законодательная инициатива в этой сфере воспринималась (и воспринимается сейчас) крайне болезненно. Но насколько обоснованы страхи?

Даркнет непобедим

Даркнет, или интернет-пространство, куда попасть могут лишь немногие, сугубо заинтересованные в запрещенных операциях, товарах и тому подобном субъекты, никогда не выходил из круга интересов спецслужб - и отнюдь не только российских.

Не вдаваясь в скучные технические подробности - просто для не особо посвященных - поясним: в даркнете процветает торговля наркотиками, оружием, порнографией и прочими опасными товарами. Все сколь-либо значительные террористы, матерые педофилы пасутся на пространствах даркнета в поисках необходимого для них, добывая суперсекретные пароли, пользуя многослойно защищенные серверы.

Портить им жизнь удается, но не до той степени, которой бы хотелось. Проблема "снаряда и брони" стара как мир и актуальна применительно к даркнету как никогда.

Но вот намедни известный рэпер (а рэперы с недавних пор приобрели роль моральных авторитетов, особенно у лиц от 12+, то есть наиактивнейших интернет-пользователей) Птаха (в миру - Давид Нуриев) заявил примерно следующее. Противостояние, имеющее целью ликвидировать даркнет как класс, по сути, бессмысленно. Поскольку это всего-навсего обычное, пусть и не всеобщее, средство коммуникации, и, следовательно, борьбу с жутким негативом в виде тех же наркотиков следует - по мнению Птахи - начинать отнюдь не с него.

Рэпер изложил довольно стройную теорию - с чего именно следует начинать, однако логика, увы, не самое сильное место в его выступлении. Можно выискивать и атаковать плохих парней, даже "оборотней в погонах", но вот чем плохо перекрытие интернет-каналов, используемых ими в обязательном порядке, Птаха не объяснил.

Впрочем, он не одинок. Единственное, но весьма зыбкое предположение, что беспокоит публику в данном контексте, - мол, возьмутся как следует за даркнет, а в итоге жертвой падет весь российский сегмент мировой паутины. Но нечто из области "если бы да кабы" не может служить веским доказательством правоты подозрений, уж согласитесь.

Будет "как у китайцев"

Страх за судьбу именно российского сегмента немало поспособствовал жуткой неприязни к закону, который известен широкой аудитории как закон о "суверенном рунете".

Суть его: удержать рунет на плаву и сохранить его для пользователей во всей красе - в случае недружелюбных действий извне. То есть предусмотреть совокупность технических мер, благодаря которым наш гражданин будет совершенно спокойно сидеть в своем привычном интернет-мирке, невзирая на действия недругов, вздумавших принять, допустим, очередную порцию санкций.

И во что это превратилось в умах? Ах, нас лишают свободы, тотальная слежка, все будет "как в Китае"...

С чего бы? Законодательно ничего подобного не прописано, речь идет только о технических аспектах, и полемизировать имеет смысл лишь о них. При этом конструктивная дискуссия идет своим чередом, просто - в силу ее специфичности и занудности - не слишком заметно. Чтобы кричать о конце свободы слова, никакого специального образования не требуется, а вот для споров по делу - очень даже.

Собственно, сами авторы законопроекта получили - и еще долго будут получать по полной - именно массу негативных эмоций от не удосужившихся вникнуть в суть. Депутат Андрей Луговой в отчаянии даже позволил себе экспрессивную лексику, доказывая, что у властей и в мыслях нет отключения страны от интернета: "Нужно быть полным идиотом, чтобы такое заявлять!" - в запале высказался он.

В нынешней России противостоятдруг другу две партии: поклонникиАндроид и поклонники iOS. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Кому нужен фейк

В марте этого года принят закон о мерах против интернет-ресурсов, продуцирующих и распространяющих информацию, заведомо не соответствующую действительности - так называемые фейковые новости.

Казалось бы, все заинтересованы в получении проверенной информации, но... Да, фейк забавно почитать в качестве юмористической вещицы, однако всему есть предел. В противостоянии фейкам особо одаренные узрели борьбу с инакомыслием как таковым, в самом широком смысле данного понятия. Согласитесь, есть гигантская разница в шуточке по поводу гастролей какой-нибудь звездочки и явным преувеличением количества жертв какой-либо жуткой катастрофы - как это было в случае с печально знаменитым ТК "Зимняя вишня" в Кемерове. Да, проверять и перепроверять получаемые сведения - тяжелый и далеко не всегда благодарный труд, но, в конце концов, именовать чью-то лень "нарушением свободы слова" - минимум неразумно.

Закон против Apple

Этот закон, уже подписанный президентом, на данный момент - своеобразная вишенка на торте радетелей свободы рунета. Предустановка отечественного программного обеспечения, по их мнению, есть очередной шаг к изоляции российского интернет-пространства, а равно - к безнадежной порче отношений с ведущими интернет-компаниями мира, отбрасывающий нас на много лет назад в развитии. И снова логика хромает на обе ноги.

Вот сопоставьте два посыла: предустановка отечественного ПО и сетования по поводу данных последнего большого опроса, согласно которому половина молодых людей желает покинуть страну и найти свое счастье за рубежом.

Львиная доля соискателей упомянутого счастья - IT-специалисты. Мыслящие себя в рамках мировых корпораций и кремниевых долин именно из-за того (так ли это на самом деле - другой вопрос), что они не могут найти применения плодам своего труда дома.

Ну вот, вам наконец-то пошли навстречу. Творите, выдумывайте, пробуйте, и ваш продукт будет масштабирован - благодаря этому закону - так, как вам и не снилось.

И что? Вместо сдержанного удовлетворения получаем унылые сентенции - о том, что качество этого отечественного ПО ниже плинтуса.

Ну, во-первых, вы же сами его и создаете - к кому претензии? А во-вторых, даже если дело обстоит именно так, то вопрос: как это ПО будет прибавлять в качестве без конкретного применения?

Без морали

Разумеется, всё вышеизложенное несколько утрировано. Интернет-сфера, взаимоотношения внутри нее отличаются особой тонкостью и сложностью. Это место столкновения массы интересов, подчас противоречащих друг другу.

Но отделять зерна от плевел надо обязательно.

И в реальности, единственная вещь, о которой можно в данном разрезе серьезно говорить, - как подавать нюансы. Скорее всего, негатива по поводу той же "суверенизации" можно было спокойно избежать, если бы инициативу преподнесли как-то иначе - доброжелательно, с правильной расстановкой акцентов, с подробными пояснениями. Об этом никогда не следует забывать. Иначе самое благое дело рискует утонуть в море домыслов, не имеющих к нему по сути никакого отношения.

Кстати

Фото: kinopoisk.ru

Потомки уток

Первым в истории СМИ "официальным" фейком считается публикация французской "Земледельческой газеты" о новом способе охоты на уток. Автор рекомендовал ловить птиц на особым образом отваренный желудь, вызывающий у жертв слабость.

А самый динамичный фейк - последствия радиопостановки "Война миров" по Уэллсу в США. Она вызвала панику в трех штатах, а новости об этой панике тоже стали фейками, ибо масштаб ее был сильно преувеличен.