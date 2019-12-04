Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 405-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 84, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 27, ст. 3938; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "статьями 12.21[3], 13.35" заменить словами "статьей 12.21[3], частью 1[1] статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39", после слов "частью 3 статьи 11.8," дополнить словами "частью 2 статьи 13.35,", после слов "частью 3 статьи 11.7," дополнить словами "частями 2[2] и 4 статьи 13.31,", слова "статьями 12.33, 14.1[2]" заменить словами "статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, статьей 14.1[2]", слова "статьями 6.33, 11.20[1], частью 9 статьи 13.15, статьями 13.37," заменить словами "статьями 6.33, 11.20[1], частью 9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 1 статьи 13.37, частями 2[1] и 4 статьи 13.40, статьями", после слов "частью 2 статьи 7.15, частью 10 статьи 13.15," дополнить словами "частью 2 статьи 13.37,", слова "частью 2 статьи 13.19[3, ]статьями 13.35," заменить словами "частью 2 статьи 13.19[3], частью 1[1] статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, статьями", слова "частью 1 статьи 11.4, частью 9 статьи 13.15," заменить словами "частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.35,", слова "в случаях, предусмотренных статьей 13.37" заменить словами "в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37", после слов "статьями 7.14[2], 7.15, 7.16, частью 10 статьи 13.15," дополнить словами "частями 22 и 4 статьи 13.31, частями 2[1] и 4 статьи 13.40,", после слов "статьями 7.5, 11.20[1]" дополнить словами ", частью 9 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37", после слов "предусмотренных частью 11 статьи 13.15," дополнить словами "частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.40,", после слов "частью 2 статьи 11.7[1], статьей 11.20[1]," дополнить словами "частью 2 статьи 13.37, частью 2[1] статьи 13.40,", после слов "статьей 7.14[1], частью 2 статьи 7.15," дополнить словами "частями 8 и 9 статьи 13.11, частями 2[2] и 4 статьи 13.31,";

2) статью 13.11:

а) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:

"8. Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до шести миллионов рублей.

9. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от шести миллионов до восемнадцати миллионов рублей.";

б) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные частями 8 и 9 настоящей статьи, статьями 13.31, 13.35 - 13.37, 13.39 и 13.40 настоящего Кодекса, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.";

3) статью 13.31:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.";

б) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 2[1] настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов до шести миллионов рублей.";

в) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов до шести миллионов рублей.";

г) примечание признать утратившим силу;

4) в статье 13.35:

а) в абзаце первом слово "Распространение" заменить словами "1. Распространение";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.";

5) в статье 13.36:

а) в абзаце первом слово "Нарушение" заменить словами "1. Нарушение";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.";

6) в статье 13.37:

а) в абзаце первом слово "Распространение" заменить словами "1. Распространение";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от шестисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона пятисот тысяч до пяти миллионов рублей.";

7) в статье 13.39:

а) в абзаце первом слово "Неисполнение" заменить словами "1. Неисполнение";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей.";

в) примечание признать утратившим силу;

8) статью 13.40:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона пятисот тысяч до пяти миллионов рублей.";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей.";

9) в части 1 статьи 23.1 слова "частями 2-3 статьи 13.31, статьями 13.33, 13.34, 13.38, 13.39" заменить словами "частями 11, 2 - 4 статьи 13.31, статьями 13.33, 13.34, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.37, статьями 13.38, 13.39, частями 2[1] и 4 статьи 13.40";

10) в части 1 статьи 23.44 слова "статьями 13.32, 13.35, 13.36, 13.37, 13.40" заменить словами "статьей 13.32, частью 1 статьи 13.35, частью 1 статьи 13.36, частью 1 статьи 13.37, частями 1-3 статьи 13.40";

11) в части 2 статьи 28.3:

а) в пункте 1 слова "частью 2 статьи 13.31" заменить словами "частью 2 и частью 22 (в части, касающейся повторного совершения административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.31 настоящего Кодекса) статьи 13.31";

б) в пункте 56 слова "частями 2 - 3 статьи 13.31" заменить словами "частями 2 - 4 статьи 13.31";

в) пункт 58 после цифр "13.23," дополнить словами "частью 11 статьи 13.31, статьями".

Статья 2

В пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 35) слова "частью 4 статьи 8.8" заменить словами "частью 9 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.35".

Статья 3

Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 26 июля 2019 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 30, ст. 4121) изложить в следующей редакции:

"1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "частью 2 статьи 13.39, частью 6[4 ]статьи 15.25" заменить словами "частью 2 статьи 13.39, частями 3 и 4 статьи 14.4[1], частью 64 статьи 15.25", после слов "частью 3 статьи 11.8, частью 2 статьи 13.35," дополнить словами "частью 7 статьи 14.41,";".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин