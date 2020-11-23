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23.11.2020 15:36
Рубрика: Власть

Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января 2021 года

Текст: Ирина Алпатова
Приложения от российских разработчиков должны появиться на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон о предустановке российского софта на электронные устройства, продаваемые в России, принят в конце прошлого года и нацелен на создание равных условий для приложений российских и зарубежных разработчиков. Сейчас по умолчанию установлены практически только иностранные программы, что создает дискриминационные условия.

Фото: iStock
В России могут запретить предустановку неудаляемых приложений

Перечень программ для предустановки будет формировать Минцифры на основе рейтинга популярности: рассматриваются приложения, у которых не менее 500 тысяч уникальных пользователей за последний год. В зависимости от их типа в перечень будет включаться от 1 до 10 программ из рейтинга. Полученный список приложений будет ежегодно утверждать правительство после одобрения профильных правительственных комиссий.

Первый рейтинг Минцифры начал составлять сейчас - на сайте министерства опубликовано извещение о начале сбора заявок. Перечень должен быть сформирован до 15 декабря 2020 года. В дальнейшем перечень будет обновляться ежегодно до 1 августа.

Опубликованное сегодня постановление включает в себя и правила предустановки. Предлагается три способа - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при первом включении (при покупке устройства).

Напомним, что в Госдуме на рассмотрении находятся поправки к к законам "О техническом регулировании" и "О защите прав потребителей", которые ранее одобрил комитет ГД по экономической политике. В нем предлагается перенести срок вступления обязательного требования о предустановке российского софта на 1 марта 2021 года. Это связано с необходимостью выделить отрасли дополнительное время на настройку соответствующих бизнес-процессов.

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