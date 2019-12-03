Новак: РФ стремится исполнить сделку ОПЕК+ в декабре на 100 процентов

Россия в ноябре сократила добычу нефти на 195 тысяч баррелей в сутки, что составляет 85,5% от взятых на нашу страну обязательств в рамках пакта ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Также министр подчеркнул, что в декабре Россия будет стараться выполнить условия сделки в полном объеме.

"Мы стремимся к тому, чтобы исполнять сделку в полной мере, на уровне 200-228 тыс. У нас хороший уровень исполнения, учитывая зиму, учитывая, что в этой статистике еще и конденсат учитывается", - сказал Новак (цитата по ТАСС).

Отдельно министр подтвердил, что на ближайшей встрече ОПЕК+ 5 декабря в Вене, будет поставлен вопрос об исключении газового конденсата из сделки по сокращению добычи.

В октябре уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ составил всего 68%. За прошедший месяц наша страна сумела повысить этот показатель 17,5%. Согласно условиям соглашения с картелем, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тысяч баррелей.