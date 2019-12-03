Памяти легендарной разведчицы Гоар Вартанян

Затем Вартаняны жили в СССР, но в самом начале 1950-х снова ушли в разведку, возвратившись в Москву только во второй половине 1980-х.

Гоар Левоновна и Геворк Андреевич были трогательной парой. До чего они были доброжелательны, интеллигенты и элегантны. Часто встречались со школьниками, учениками кадетских училищ. О них снят двухсерийный телевизионный фильм, с молодыми исполнителями главных ролей которого они подружились. Как и со знаменитым актером Игорем Костолевским, сыгравшим роль советского разведчика в фильме "Тегеран-1943".

Супруги не раз бывали в "Российской газете", где о них немало написано.

Гоар Левоновна мужественно перенесла кончину Геворка Андреевича.

Гоар Вартанян скончалась 25 ноября на 94-м году жизни и была погребена на Троекуровском кладбище, навсегда присоединившись к захороненному здесь мужу.